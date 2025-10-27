Глава Сочи: основной этап ремонта дома на Тимирязева завершат за две недели

В доме по адресу улица Тимирязева, 30/3, где в ночь с 24 на 25 октября произошел хлопок бытового газа, продолжаются работы по восстановлению поврежденных квартир. Территория вокруг дома полностью расчищена, на месте работают строительные бригады, занимающиеся демонтажом разрушенных перегородок, замерами окон и установкой новых дверей, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Андрей Прошунин отметил, что по итогам обследования специалисты признали дом пригодным для дальнейшей эксплуатации: несущие конструкции не пострадали, однако 11 квартир временно непригодны для проживания. В неповрежденной части здания уже восстановлены электро- и водоснабжение, после подключения коммуникаций жители смогут вернуться домой. Основной этап восстановления планируется завершить в течение двух недель.

До конца этой недели в пострадавших квартирах установят новые оконные конструкции. Особое внимание уделяется поддержке пострадавших: все 40 жильцов дома размещены в пунктах временного размещения, а для собственников и нанимателей функционирует горячая линия администрации Центрального района (+79649424172) для консультаций и оказания необходимой помощи. Работы по ликвидации последствий происшествия находятся на личном контроле главы города.

Мария Удовик