В Сочи на Центральном Успенском кладбище произошел пожар

В Сочи произошло возгорание на Центральном Успенском кладбище. 27 октября 2025 года в 18:17 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Уже через минуту к месту происшествия были направлены подразделения гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прибыв на место в 18:27, спасатели установили, что горит мусор на общей площади около 7 «квадратов». Для ликвидации возгорания привлекли четыре человека личного состава и одну единицу техники МЧС России.

По информации ведомства, ситуация находится на контроле. В МЧС предупредили, что сведения являются оперативными и подлежат уточнению.

Мария Удовик