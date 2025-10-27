Гражданина Турции, обвиняемого в убийстве, депортировали из России в Сочи

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с ФСБ, ГУ МВД по Краснодарскому краю и Росгвардией задержали на территории России гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого турецкими правоохранительными органами по делу об убийстве. После завершения всех процедур фигурант был депортирован в Турцию через международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации турецких властей, инцидент произошел в мае 2024 года в провинции Самсун. Фигурант дела подъехал к магазину на автомобиле и несколько раз выстрелил из пистолета в находившегося на парковке человека, который скончался от полученных ранений. После совершенного преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.

Решение о депортации было принято по итогам проверки после задержания на территории России. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что успешное завершение операции стало возможным благодаря слаженной работе национальных бюро Интерпола двух стран.

Мария Удовик