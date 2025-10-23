Санатории Анапы и Геленджика вошли в число лучших в России

Кубанские здравницы попали в топ-100 лучших в стране. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в рейтинг вошли санатории Анапы, Геленджика, Сочи и Лабинска.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Итоги по статистике санаториев были подведены на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности» в Москве. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что при составлении рейтинга были учтены не только морские курорты Краснодарского края, но и предгорные.

В прошлом году, по словам губернатора Кубани, в здравницах отдохнули почти два млн человек. На территории края функционируют более 200 санаториев, до конца текущего года планируется открыть еще один.

София Моисеенко