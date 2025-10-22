Главные новости за 22 октября. Сочи

Чаеводческие предприятия Сочи завершили сбор урожая 2025 года. Общий объем составил 252 тонны зеленого чайного листа против 289 тонн годом ранее.

Школьник, пострадавший в результате нападения собак в Сочи, вернулся к занятиям после длительного лечения. Мальчик приступил к учебе по индивидуальной программе — часть предметов мальчик осваивает дома, а некоторые уроки посещает вместе с одноклассниками.

Горнолыжный сезон на сочинском курорте «Роза Хутор» стартует 1 декабря 2025 года и завершится 12 апреля 2026-го. Горнолыжный курорт откроет свои трассы для катания 19 декабря и предложит туристам 105 км маршрутов, 32 подъемника, 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание в формате видеоконференции с участием застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и профильных департаментов администрации курорта. Обсудили строительство социальных объектов, в первую очередь образовательных учреждений.

За девять месяцев 2025 года в Сочи прибыло 1,5 млн международных пассажиров — на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Благодаря стабильному росту пассажиропотока аэропорт Сочи второй раз получил звание «Лучший аэропорт года» по версии национальной премии «Воздушные ворота России».

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали жителя Сочи 1993 года рождения, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации. Сочинец регистрировал аккаунты в мессенджере Telegram с использованием SIM-карт, оформленных на подложные документы, а также публиковал призывы к сбору средств для финансирования украинской армии.