Сочинца задержали за попытку вступить в украинскую террористическую организацию

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали жителя Сочи 1993 года рождения, подозреваемого в причастности к деятельности запрещенной в России проукраинской террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, следствие установило, что житель Сочи поддерживал связь с представителем организации и намеревался принять участие в боевых действиях против российских вооружённых сил. Следуя полученным указаниям, сочинец регистрировал аккаунты в мессенджере Telegram с использованием SIM-карт, оформленных на подложные документы, а также публиковал призывы к сбору средств для финансирования украинской армии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Расследование продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Сочи, подтвердил приговор Верховного суда Республики Крым в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника. Фигурант дела был признан виновным в государственной измене и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 тыс. руб.

Мария Удовик