Пострадавший от нападения хаски в Сочи мальчик вернулся к учебе

Школьник, пострадавший в результате нападения собак в Сочи, вернулся к занятиям после длительного лечения. Об этом сообщил его отец в сообществе, созданном для поддержки семьи.

По его словам, мальчик приступил к учебе по индивидуальной программе — часть предметов мальчик осваивает дома, а некоторые уроки посещает вместе с одноклассниками. На занятиях школьник носит черную маску, чтобы скрывать следы травмы. Из-за установленной трахеостомы ребенку пока противопоказано длительное общение с людьми.

После серии сложных операций Валя получил инвалидность сроком на два года. В начале следующего года семья планирует поездку в Российскую детскую клиническую больницу в Москве для проведения очередного этапа лечения. Как уточнил отец, местные депутаты оказали семье помощь с приобретением дров на зиму.

Инцидент произошел 26 февраля в одном из садовых товариществ города. Две собаки сорвались с цепи и атаковали школьника. Животные нанесли ребенку тяжелые травмы лица — оторвали часть губы и носа. После экстренной помощи в краевой больнице пострадавшего доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяину животных предъявили обвинение, он признал вину. Суд приговорил владельца собак к полутора годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик