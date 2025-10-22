За год поток международных туристов в Сочи вырос на 14%

Центр стратегических разработок и туристические компании Саудовской Аравии подписали соглашения о партнерстве по итогам ознакомительного тура саудовской делегации по России. Встреча состоялась с участием заместителя главы Сочи Сергея Сомко, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Делегация туроператоров из Саудовской Аравии посетила Москву, курорт Завидово в Тверской области, Санкт-Петербург и Сочи с 10 по 20 октября. На круглом столе участники обсудили впечатления от поездки и ознакомились с национальным туристическим брендом Discover Russia.

Гости изучили туристический потенциал российских городов и инвестиционные возможности горнолыжных курортов Сочи. Отдельное внимание уделили перспективе запуска прямых авиарейсов между Сочи и городами королевства.

«Мы видим потенциал в этом сотрудничестве и уверены, что объединение наших знаний и опыта откроет для туристов двух стран уникальные возможности»,— заявил Сергей Сомко.

За девять месяцев 2025 года в Сочи прибыло 1,5 млн международных пассажиров — на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Благодаря стабильному росту пассажиропотока аэропорт Сочи второй раз получил звание «Лучший аэропорт года» по версии национальной премии «Воздушные ворота России».

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпании планируют постепенно переносить часть международных рейсов из аэропортов Сочи и Минеральных Вод в недавно возобновивший работу терминал Краснодара. При этом на работе воздушной гавани Сочи перераспределение не отразится, так как аэропорт ежегодно обслуживает около 13 млн пассажиров, тогда как Краснодар пока функционирует ограниченно — 10 часов в день.

