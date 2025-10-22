Зимний сезон в горах Сочи продлится до апреля 2026 года

Горнолыжный сезон на сочинском курорте «Роза Хутор» стартует 1 декабря 2025 года и завершится 12 апреля 2026-го, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации города. Горнолыжный курорт откроет свои трассы для катания 19 декабря и предложит туристам 105 км маршрутов, 32 подъемника, 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

На курорте «Красная Поляна» будут работать 33 трассы общей протяженностью 30 км, 13 подъемников, восемь зон фрирайда и три сноупарка. Курорт «Газпром Поляна» планирует открыть трассы 15 декабря и подготовил праздничные и тематические мероприятия, включая семейные шоу и музыкальные программы.

Для обеспечения высокого качества услуг и безопасности гостей все курорты проводят плановое обслуживание канатных дорог, модернизацию трасс и систем искусственного оснежения. В зимнем сезоне будет доступно 55 природных и городских объектов туристического показа, более 700 ресторанов и кафе, зимние пляжи и свыше сотни праздничных событийных мероприятий.

В новогодние и рождественские праздники Сочи ожидает около 280 тыс. туристов и 200 тыс. однодневных гостей. В городе будут работать 600 мест для проживания с общим количеством 85 тыс. мест: 52 санатория, 140 крупных гостиниц и пансионатов, а также 460 маленьких отелей и гостевых домов.

Городская администрация уже готовится к зимнему сезону и праздникам. Вместе с культурными учреждениями и горнолыжными курортами разрабатывается программа новогоднего досуга. Улицы украсят красивые световые инсталляции, главной из которых станет стилизованная пятиконечная звезда.

Праздничная программа будет включать театрализованные шоу, рождественские ярмарки, резиденцию Деда Мороза и развлекательные мероприятия для всей семьи. Основные слоганы Нового года 2025/2026 — «МореСолнцаГорыСнега» и «Подари себе сказку». Главная цель — создать комфортный и безопасный отдых для гостей города и атмосферу праздника.

С начала 2025 года Сочи посетили более 6,8 млн туристов, из которых 4,6 млн приехали в курортный сезон с мая по сентябрь. На курорте «Роза Хутор» в октябре продолжают работать все канатные дороги, но в ноябре часть подъемников закроется на обслуживание, хотя «Стрела» будет работать как горный парк.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце октября воздушная гавань курорта перейдет на зимнее расписание, которое продлится до конца марта. В прошлом году в осенне-зимний период авиакомпании предлагали пассажирам 71 направление.

Мария Удовик