Холодная весна снизила урожайность чайных плантаций в Сочи на 13%

Чаеводческие предприятия Сочи завершили сбор урожая 2025 года. Общий объем составил 252 тонны зеленого чайного листа против 289 тонн годом ранее, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Снижение урожайности связано с холодной весной. В мае и начале июня температура воздуха не поднималась выше +20 градусов, что негативно сказалось на состоянии плантаций. Обычно основной период сбора длится с мая по сентябрь, когда листья достигают оптимального качества.

Лидером по объемам остается Мацестинская чайная фабрика — 173,7 тонны, хотя это на 34,1 тонны меньше, чем в 2024-м. Солохаульский чай собрал 54,4 тонны (–3,9 тонны), Хоста-чай — 15,4 тонны (+0,8 тонны), Шапсугский чай — 8,3 тонны (+0,3 тонны).

В регионе работают шесть организаций: «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста-чай», ТД «Холдинг», а также несколько малых предприятий. Все они расположены в границах Сочи.

На черноморском побережье края под чайные насаждения отведено 1,2 тыс. га, в эксплуатации находится 406,1 га. На площади более 350 га идет постепенная реконструкция с переводом в листосборные территории. Работы ведутся по программам развития чаеводства и стратегии социально-экономического развития Сочи до 2035 года.

Три предприятия — «Хоста-чай», «Солохаульский чай» и «Объединение "Краснодарский чай"» — создали кооператив для координации работ по выращиванию и производству. Участники совместно восстанавливают плантации, наращивают объемы, планируют построить завод по переработке и расширить ассортимент. Закуплено новое оборудование для ухода за насаждениями.

С 2017 года действует краевая господдержка в виде субсидий на возмещение затрат по уходу за плантациями, включая омолаживающую обрезку, и приобретение систем капельного орошения.

В 2019 году из бюджета выделили 7,2 млн руб., которые получил «Мацестинский чай». В 2020-м финансирование приостановили из-за пандемии. В 2021 году запланировали те же 7,2 млн — «Солохаульский чай» получил 6,4 млн на возмещение расходов по уходу за плантациями.

В 2023–2024 годах запланированные 15 млн руб. перераспределили на другие направления из-за судебных споров о правах на земельные участки чаеводческих хозяйств. В 2025 году те же 15 млн руб. снова направили на иные цели — у всех предприятий отрасли отсутствует зарегистрированное право на землю, что является обязательным условием для получения субсидий.

Несмотря на производственные трудности, спрос на высококачественные сорта крупнолистового чая ручного сбора в 2025 году вырос в среднем на 20% по сравнению с 2024-м благодаря узнаваемости бренда «Чай Краснодарский».

Мария Удовик