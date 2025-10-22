Три школы и детсад откроют в Сочи до конца года

Глава Сочи Андрей Прошунин провел совещание в формате видеоконференции с участием застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и профильных департаментов администрации курорта. Обсудили строительство социальных объектов, в первую очередь образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участники встречи заслушали доклады департаментов образования и строительства, рассмотрели позицию застройщиков по материалам, кадровым и техническим ресурсам, а также срокам выполнения работ.

В Сочи в 2025 году строят девять социальных объектов: шесть школ на 3800 мест, детский сад на 175 мест и два многоквартирных дома. Три школы на улицах Ясногорской, Калараш-Малышева, Лизы Чайкиной и дошкольное учреждение на улице Ленина планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Готовность каждой школы превышает 80%, детсада — 65%.

По словам главы курорта, строительство социальных объектов, особенно в сфере образования, это один из ключевых приоритетов. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в курортном городе возводят школы в микрорайоне Бытха, на улицах Калараш-Малышева, Чехова, Лизы Чайкиной, Лооской, Апшеронской, а также детсад на улице Ленина.

За последние десять лет в Сочи построили 16 детских садов и 12 школ, которые предоставили 10 тыс. новых мест.

«Уверен, что такая планомерная работа позволяет нам не только решать насущные вопросы с доступностью образования, но и закладывать прочный фундамент для развития человеческого капитала, от которого зависит процветание нашего любимого города. Также работаем по улучшению жилищных условий для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, мы должны предоставить им комфортные, современные квартиры»,— подчеркнул градоначальник.

Идут подготовительные работы по возведению многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья на улицах Вишневой и Чехова. Объекты планируют сдать в 2026 и 2027 годах.

Разрабатывается проектная документация для строительства шести школ на 4 тыс. мест, двух дошкольных учреждений и плавательного бассейна на улице Чайковского.

Мария Удовик