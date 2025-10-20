Главные новости за 20 октября. Сочи

С начала 2025 года курорт Сочи посетили более 6,8 млн туристов, из которых 4,6 млн прибыли в курортный сезон с мая по сентябрь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток туристов остался на прежнем уровне, подтвердив лидирующую позицию города среди популярных направлений отдыха в России.

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с 31-летним канадским нападающим Троем Джозефсом по обоюдному согласию сторон. В текущем регулярном чемпионате форвард провел за Сочи 10 встреч, в которых набрал два очка благодаря двум результативным передачам при отсутствии заброшенных шайб.

Спустя три месяца после назначения Сергей Косинков покинул пост директора департамента городского хозяйства администрации Сочи. Господин Косинков возглавлял департамент с середины июля этого года.

Власти Сочи приняли решение о досрочном начале отопительного сезона в связи с заметным похолоданием. Отопление начали подавать в многоквартирные дома и социальные учреждения, расположенные в наиболее высокогорных и климатически уязвимых районах города.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Сочи, подтвердил приговор Верховного суда Республики Крым в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника. Фигурант дела был признан виновным в государственной измене и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 тыс. руб.

Саудовский лоукостер Flynas планирует в 2026 году запустить прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а также увеличить количество полетов в Москву с трех до семи в неделю. Расширение маршрутной сети связано с растущим интересом к России как туристическому направлению.