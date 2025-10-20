Суд в Сочи оставил приговор жителю Крыма, осужденному на 17 лет за госизмену

Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Сочи, подтвердил приговор Верховного суда Республики Крым в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника. Фигурант дела был признан виновным в государственной измене и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, фигурант дела был завербован представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал через мессенджеры сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране побережья в Черноморском районе Крыма.

Как уточнили в ведомстве, передаваемая информация использовалась украинской стороной для подготовки десантных операций и ракетных ударов. Задержание подозреваемого было произведено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Апелляционная инстанция в Сочи не нашла оснований для смягчения приговора и оставила решение крымского суда в силе.

