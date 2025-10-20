В Сочи досрочно начали подачу тепла из-за понижения температуры воздуха

Власти Сочи приняли решение о досрочном начале отопительного сезона в связи с заметным похолоданием. Как сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, отопление начали подавать в многоквартирные дома и социальные учреждения, расположенные в наиболее высокогорных и климатически уязвимых районах города.

По словам представителя администрации, решение принято из-за снижения температуры воздуха, чтобы не допустить дискомфорта жителей и обеспечить тепло в школах, детских садах и больницах. Особое внимание поручено уделить контролю за подачей ресурса и оперативному устранению возможных сбоев.

«Погода не ждет официальных дат, а значит, и мы не можем ждать, когда людям станет неуютно в своих домах. Это касается и детей в школах и садах, пациентов в больницах. Сейчас нашим коммунальщикам нужно очень внимательно следить, как осуществляется подача ресурса и оперативно реагировать, если есть сбои»,— отметил глава города.

Массовый запуск отопления на всей территории Сочи запланирован на 5 ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте отопительный сезон 2025 года планировалось начать 15 ноября, однако при понижении среднесуточной температуры воздуха ниже +9 градусов в течение недели должны начать подавать тепло раньше. В прошлом году отопительный сезон в городе начался 1 ноября по решению главы Сочи Андрея Прошунина, которое было принято после обращений жителей и с учетом прогноза синоптиков.

Мария Удовик