ХК «Сочи» расторг контракт с канадским нападающим

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с 31-летним канадским нападающим Троем Джозефсом по обоюдному согласию сторон. Об этом команда КХЛ сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В текущем регулярном чемпионате форвард провел за Сочи 10 встреч, в которых набрал два очка благодаря двум результативным передачам при отсутствии заброшенных шайб.

«"Сочи" благодарит Троя за игру и желает удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в заявлении клуба.

До перехода в «Сочи» Трой Джозефс выступал за тольяттинскую «Ладу» и магнитогорский «Металлург». За все время в КХЛ канадец провел 124 матча, в которых набрал 56 очков по системе «гол плюс пас» (30 шайб и 26 передач).

«Ъ-Сочи» писал, что ХК «Сочи» уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 2:3 в матче 14-го тура Континентальной хоккейной лиги. После 14 матчей «леопарды» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и в следующем туре встретятся с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Мария Удовик