С начала года Сочи принял более 6,8 млн туристов

С начала 2025 года курорт Сочи посетили более 6,8 млн туристов, из которых 4,6 млн прибыли в курортный сезон с мая по сентябрь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток туристов остался на прежнем уровне, подтвердив лидирующую позицию города среди популярных направлений отдыха в России, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Администрация города активно готовится к зимнему сезону и праздничным мероприятиям. Совместно с учреждениями культуры, концертными и театральными площадками, горными курортами и объектами туристического показа разрабатывается программа новогоднего досуга. Городские улицы и объекты туристической инфраструктуры будут оформлены декоративными и световыми инсталляциями, главным символом которых станет стилизованная пятиконечная звезда на фоне панорамы города.

Сочинский национальный парк в летнем сезоне 2025 года посетили более 2,2 млн человек. Каждый третий посетитель смог войти бесплатно.

Наибольшей популярностью пользовались парк «Дендрарий» (310 тыс. посетителей) и природный комплекс «33 водопада» (115 тыс. гостей). Также около 53 тыс. туристов побывали в Свирском и Агурском ущельях. Популярны маршруты к Орлиным скалам, горе Большой Ахун и Змейковским водопадам.

Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил, что интерес к природным маршрутам растет среди жителей крупных городов и туристов из соседних регионов и стран Ближнего Востока благодаря прямым авиарейсам. Власти работают над тем, чтобы сохранить экосистему Сочи и его природное наследие.

В 2025 году в парке продолжится развитие инфраструктуры: будут обустроены пикниковые зоны, установлены новые контрольно-пропускные пункты и санитарные зоны, а также отремонтирована канатная дорога «Дендрария». Зимой откроются шесть круглогодичных маршрутов, включая «33 водопада» и Агурские водопады.

Курорт «Красная Поляна» с июня по август 2025 года принял 870 тыс. гостей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Увеличению потока туристов способствовали деловые и культурные мероприятия. Продажа сезонных ски-пассов со скидками уже началась, сезон катания продлится с декабря по май.

Курорт «Газпром Поляна» увеличил число гостей на 10%, а пассажиропоток канатных дорог — на 30–70%. Бронирование на осень открыто с предложениями со скидками и посещением аквапарка.

На курорте «Роза Хутор» в октябре продолжают работать все канатные дороги и маршруты. В ноябре часть подъемников закроется на техническое обслуживание, но «Стрела» будет работать как горный парк. В Роза Долине открыты Музей археологии и этнопарк «Моя Россия».

Мария Удовик