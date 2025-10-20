Flynas откроет прямые рейсы из Эр-Рияда в Сочи и Санкт-Петербург в 2026 году

Саудовский лоукостер Flynas планирует в 2026 году запустить прямые регулярные рейсы из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи, а также увеличить количество полетов в Москву с трех до семи в неделю. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главного исполнительного директора и управляющего директора авиакомпании Бандера Альмоханна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам руководителя, расширение маршрутной сети связано с растущим интересом к России как туристическому направлению. «В 2026 году география рейсов увеличится: появятся перелеты не только в Москву, но и в Сочи и Санкт-Петербург. Частота рейсов в Москву также возрастет — до семи в неделю»,— отметил господин Альмоханна.

Прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву Flynas начала выполнять в августе 2025 года. Кроме того, с 23 декабря перевозчик откроет рейсы по маршруту Джидда — Москва, что увеличит общее количество полетов до шести в неделю.

Глава компании подчеркнул, что российское направление обладает уникальным потенциалом для туризма круглый год. «В России есть и летние, и зимние направления. Каждое время года дарит совершенно разные впечатления, и это открывает для нас новые возможности»,— отметил он.

Господин Альмоханна напомнил, что Flynas стала первой авиакомпанией, запустившей прямые регулярные рейсы между Саудовской Аравией и Россией. По его словам, это создает благоприятные условия для сотрудничества между туроператорами двух стран и увеличения взаимного туристического потока.

В 2024 году Россию посетили более 50 тыс. граждан Саудовской Аравии, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Руководитель Flynas выразил уверенность, что с запуском новых маршрутов число туристов вырастет как минимум в три-четыре раза.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце октября аэропорт Сочи перейдет на зимнее расписание, которое продлится до конца марта. В прошлом году в осенне-зимний период авиакомпании предлагали пассажирам 71 направление.

Мария Удовик