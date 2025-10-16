Главные новости за 16 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Совет судей России на заседании принял отставку своего председателя Виктора Момотова, занимавшего пост с 2016 года. Решение принято единогласно и в отсутствие самого Момотова — на основании его письменного заявления.

Республика Адыгея демонстрирует устойчивый рост интереса к первичному жилью. За восемь месяцев 2025 года в регионе продали около 930 квартир в новостройках, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов во время рабочего визита в Пхеньян в составе делегации партии «Единая Россия» пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Крымский полуостров.

В начале октября 2025 года в ряде региональных СМИ появилась информация, что продажа первой хамсы в Новороссийске начнется в первых числах ноября. Стоимость 1 кг свежей рыбы на старте сезона может достигнуть 700 руб., что на 7,8% выше прошлогоднего показателя.

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников заявил, что инструкторы британских спецслужб спланировали серию ударов беспилотниками по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

В многоквартирном доме на улице Северной, 288 специалисты «Краснодаргоргаза» обнаружили несколько утечек бытового газа и нарушения норм безопасности. Жильцы и представители домоуправления ранее неоднократно отказывались содействовать проверке газораспределительных сетей внутри подъездов и квартир.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 октября посетил спортивные объекты в станице Староминской, в том числе недостроенный бассейн площадью более 2,5 тыс. кв. м, готовность которого составляет 42%. Объект должны были сдать к концу 2024 года, но работы остановились на этапе возведения стен и подключения котельной, а контракт с подрядчиком, не справившимся с задачей, находится в процессе расторжения.