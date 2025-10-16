В центре Краснодара многоэтажку отключили от газа из-за утечек в подъезде

В многоквартирном доме на улице Северной, 288 специалисты «Краснодаргоргаза» обнаружили несколько утечек бытового газа и нарушения норм безопасности. Жильцы и представители домоуправления ранее неоднократно отказывались содействовать проверке газораспределительных сетей внутри подъездов и квартир, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

При осмотре первого подъезда газовики зафиксировали сильный запах газа, о котором не сообщили ни жители, ни домоуправление. Нарушения выявлены во всех подъездах дома, в связи с чем было принято решение временно отключить подачу газа.

«В соответствии с законодательством подача газа в дом будет приостановлена до завершения работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования»,— пояснил начальник отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования Анзор Тлеха.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за девять месяцев 2025 года в Краснодаре построили сети газоснабжения к 1,9 тыс. домовладений. План на год предусматривает подключение 2,2 тыс. объектов.

Анна Гречко