Глава Кубани поручил достроить бассейн в станице Староминской за два года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 октября посетил спортивные объекты в станице Староминской, в том числе недостроенный бассейн площадью более 2,5 тыс. кв. м, готовность которого составляет 42%. Объект должны были сдать к концу 2024 года, но работы остановились на этапе возведения стен и подключения котельной, а контракт с подрядчиком, не справившимся с задачей, находится в процессе расторжения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«На центр единоборств приятно посмотреть, а сюда — стыдно. Край выделил деньги на спортивный объект, который в станице ждут уже давно, а подрядчик не смог завершить строительство. Давайте быстро и четко решим этот вопрос — иначе жители Староминского района не поймут»,— заявил господин Кондратьев, поручив выбрать нового подрядчика и завершить работы в течение двух лет.

Губернатор отметил, что после окончания строительства бассейн станет частью полноценного спортивного ядра, где дети смогут заниматься плаванием после школы. Кроме того, он осмотрел новый центр единоборств «Русич» площадью более 2,8 тыс. кв. м, построенный в 2024 году. В комплексе есть спортзал с борцовскими коврами, разминочный зал, раздевалки и тренерские комнаты. На базе центра действуют отделения рукопашного боя и самбо.

В Староминском районе работают две муниципальные спортшколы — «Юность» и «Виктория». Более 65% жителей района регулярно занимаются физкультурой и спортом, преимущественно волейболом, футболом, единоборствами, греблей и мотоболом.

Анна Гречко