Константинов пригласил лидера КНДР в Крым

Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов во время рабочего визита в Пхеньян в составе делегации партии «Единая Россия» пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Крымский полуостров. Об этом сообщил господин Константинов в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

От имени главы республики Сергея Аксенова лидера КНДР Ким Чен Ын пригласили крымчан в Крым. Господин Константинов отметил, что высоко ценит позицию руководства страны, внимание к России, а также отношение к русскому языку, культуре и истории. Глава Государственного совета Крыма выразил уверенность в том, что сотрудничество удастся выстроить.

Господин Константинов охарактеризовал КНДР как развивающееся государство с большими перспективами и интересными современными объектами. По его мнению, в стране уделяется большое внимание вопросам безопасности, поддержки семьи, а также развитию сельского хозяйства и промышленности.

Он также добавил, что у детей в КНДР с самых ранних лет воспитывают любовь к Родине, ее истории и чувство ответственности перед страной.

Мария Удовик