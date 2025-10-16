Эксперт: килограмм хамсы в Новороссийске подорожает до 700 рублей

В начале октября 2025 года в ряде региональных СМИ появилась информация, что продажа первой хамсы в Новороссийске начнется в первых числах ноября. Руководитель группы компаний Delofish Анастасия Дубенко прогнозирует, что стоимость 1 кг свежей рыбы на старте сезона может достигнуть 700 руб. Этот показатель в среднем на 7,8% выше прошлогоднего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«В этом году промысел начался раньше, связано это с преждевременным похолоданием. Однако нужно понимать, что традиционная путина еще не наступила, выловы пока маленькие, массово хамса пойдет в первых числах ноября»,— отметила эксперт.

Госпожа Дубенко пояснила, что розничная цена вырастет из-за небольшого количества рыбы этого сезона на рынке, что подогревает спрос. Позже стоимость сбалансируется и останется на уровне прошлого года.

«Рост цены на рыбу обусловлен множеством факторов, но если обобщить, то это закономерный результат роста цен на всех этапах добычи и переработки рыбы. Важной составляющей ценообразования является цена на топливо, которая с начала года выросла более чем на 10%»,— добавила она.

Специалист предупредила, что в начале сезона на рынке часто продают прошлогоднюю хамсу из-за высокого спроса и отсутствия свежего улова. Массовый ход рыбы начнется только после того, как температура в Азовском море упадет до 10-11 градусов.

Отличить свежую хамсу от размороженной можно по внешнему виду и на ощупь. Свежая рыба имеет серебристый цвет, переливается на солнце, у нее прозрачные глаза, она упругая и плотная. Размороженная выглядит тусклой и матовой, с мутными глазами.

Самой жирной и вкусной считается азовская хамса, которую можно распознать по серой спинке. Эксперт рекомендует выбирать крупную, упругую рыбу без повреждений и с запахом моря — это свидетельствует о правильном хранении и добыче.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что традиционный гастрономический фестиваль «Хамса Фест» в Новороссийске в 2025 году проводиться не будет. Решение о переносе принято по причинам, связанным с обеспечением безопасности жителей и гостей города.

Нурий Бзасежев