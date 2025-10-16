Главные новости за 16 октября. Сочи

В конце октября аэропорт Сочи перейдет на зимнее расписание, которое продлится до конца марта. В прошлом году в осенне-зимний период авиакомпании предлагали пассажирам 71 направление.

Сочи, Самара и Красноярск возглавили рейтинг городов с наибольшим риском непроданных квартир в новостройках в 2025 году. В Сочи, Анапе, Новороссийске, Туапсе и Темрюке остаются непроданными 74% квартир — их реализация займет более пяти лет.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства с ущербом, превышающим 290 млн руб. Фигурантами стали 52-летний учредитель двух строительных компаний и 55-летний адвокат, которых следствие подозревает в организации схемы повторной продажи квартир дольщиков.

Жителей Туапсинского района предупреждают о возможной атаке безэкипажных катеров (БЭКов) и просят временно покинуть прибрежные зоны. Катера могут находиться в Черном море на значительном удалении от береговой линии.

Международная авиакомпания Jazeera Airways возобновит полеты между Кувейтом и Сочи с 14 декабря 2025 по 18 января 2026 года. Договоренность достигнута на встрече вице-мэра администрации города Евгения Горобца и исполнительного директора компании Баратана Пасупати.

Толщина снега в горах сочинского курорта «Роза Хутор» достигла 52 см. На локациях, расположенных ниже, снега на данный момент нет.