Толщина снега в горах Сочи достигла более полуметра

Толщина снега в горах сочинского курорта «Роза Хутор» достигла 52 см. Об этом сообщает пресс-служба курорта в своем Telegram-канале.

На горе Роза Пик (2,3 тыс. м) идет слабый снег, видимость составляет 100 м, температура воздуха опустилась до –1 градуса. Там высота сугробов достигла более полуметра.

На локациях, расположенных ниже, снега на данный момент нет. На Южном секторе (1,5 тыс. м) идет слабый дождь, видимость 2–5 км. Такая же обстановка сохраняется в Горной Олимпийской Деревне (1,1 тыс. м) и Роза Долине (560 м). Температура воздуха на этих участках значительно выше: +5, +7 и +10 градусов соответственно.

Алина Зорина