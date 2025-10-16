Жителей Туапсинского округа просят покинуть набережную из-за угрозы атаки БЭКов
Жителей Туапсинского района предупреждают о возможной атаке безэкипажных катеров (БЭКов) и просят временно покинуть прибрежные зоны. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
В районе сохраняется угроза, связанная с безэкипажными катерами, которая была объявлена вчера в 10:34 мск. Катера могут находиться в Черном море на значительном удалении от береговой линии.
«Просьба жителям Туапсе и других прибрежных территорий округа оставаться вдали от морской зоны. Если вы сейчас находитесь там, покиньте ее»,— заявил Сергей Бойко.