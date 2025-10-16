Сочи вошел список городов с избытком непроданного жилья

Сочи, Самара и Красноярск возглавили рейтинг городов с наибольшим риском непроданных квартир в новостройках в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные bnMAP.pro, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самая высокая доля нереализованного жилья зафиксирована в Краснодарском крае. В Сочи, Анапе, Новороссийске, Туапсе и Темрюке остаются непроданными 74% квартир — их реализация займет более пяти лет. В Самаре нереализованными числятся 69% новостроек, на продажу которых потребуется около пяти лет. В Красноярске не распродано 56% квартир — срок их реализации составит четыре года и пять месяцев.

Минимальные риски по затовариванию жилья показали Нижний Новгород, Москва и Севастополь. В этих городах нереализованными остаются 65%, 63% и 70% объектов соответственно, а период их продажи оценивается от года и восьми месяцев.

Ранее Национальное рейтинговое агентство предупреждало о возможном усилении напряженности в строительной сфере из-за замороженных объектов и падения доступности жилья без системного государственного регулирования. Вице-президент по маркетингу корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко отмечал, что продажа строящихся объектов в Краснодаре займет более четырех лет из-за высокой затоваренности рынка.

Алина Зорина