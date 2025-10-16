Авиасообщение Сочи — Кувейт продлили до новогодних праздников

Международная авиакомпания Jazeera Airways возобновит полеты между Кувейтом и Сочи с 14 декабря 2025 по 18 января 2026 года. Договоренность достигнута на встрече вице-мэра администрации города Евгения Горобца и исполнительного директора компании Баратана Пасупати, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Господин Горобец отметил, что Сочи подтверждает свой статус одного из ключевых и востребованных направлений для туристов из стран Персидского залива. Он подчеркнул, что наблюдается устойчивый рост интереса к курорту со стороны гостей из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и других государств региона.

По его словам, такая тенденция стала результатом создания современной инфраструктуры мирового уровня. Город предлагает транспортную доступность, развитую сеть отелей, горнолыжные курорты, уникальное сочетание климата и природы, а также пешеходные маршруты и возможности для событийного и гастрономического туризма.

Заместитель главы города добавил, что сегодня было принято решение о старте тестовых рейсов авиакомпании Jazeera Airways на период новогодних праздников. Он отметил, что зимний отдых является очень интересным направлением, учитывая достаточно мягкий сочинский климат для гостей из Кувейта, которые не привыкли к морозу. Примечательно, по его словам, что Кувейт и Сочи находятся в одном часовом поясе, что делает путешествия легкими и комфортными для пассажиров.

Летом 2025 года Jazeera Airways запустила прямые рейсы в Сочи из Кувейта. С 7 июля по 15 сентября выполнялись полеты дважды в неделю по понедельникам и четвергам. За этот период совершено 25 рейсов, перевезено более 5 тыс. пассажиров. Новый маршрут повысил узнаваемость курорта для туристов из ближневосточного региона.

В 2024 году международный пассажиропоток составил 1,7 млн человек. Сейчас из Сочи выполняются полеты в 14 государств, включая Таиланд, ОАЭ, Бахрейн, Грузию, Египет и Сербию. За девять месяцев 2025 года на международных направлениях перевезено 1,5 млн пассажиров — на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В начале октября Сочи посетила делегация представителей туристической сферы ОАЭ. Они отметили рекреационный потенциал черноморского курорта и заинтересованность в увеличении пассажиропотока между городом и странами Персидского залива.

В 2025 году аэропорт Сочи во второй раз победил в номинации «Лучший аэропорт года» национальной премии «Воздушные ворота России». Он сохраняет рейтинг 4 звезды международного агентства SkyTrax и входит в топ-5 крупнейших аэропортов страны.

Мария Удовик