Аэропорт Сочи перейдет на зимнее расписание в конце октября

В конце октября аэропорт Сочи перейдет на зимнее расписание, которое продлится до конца марта. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В прошлом году в осенне-зимний период авиакомпании предлагали пассажирам 71 направление. Было запланировано 48 внутренних маршрутов и 23 международных.

Полеты выполняли 27 авиакомпаний, среди которых восемь иностранных перевозчиков. В Москву можно было летать с 12 авиакомпаниями с частотой до 26 рейсов в сутки. Санкт-Петербург обслуживали шесть авиакомпаний, а в Казань предусмотрели рейсы от трех перевозчиков.

Маршруты в Ереван и Стамбул предлагают шесть и четыре авиакомпании соответственно. В Анталью и на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — полетят три авиакомпании.

«Ъ-Сочи» писал, что международная авиакомпания Jazeera Airways возобновит полеты между Кувейтом и Сочи с 14 декабря 2025 по 18 января 2026 года. По словам экспертов, наблюдается устойчивый рост интереса к курорту со стороны гостей из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и других государств региона.

Мария Удовик