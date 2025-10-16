Возбуждено дело по факту мошенничества на 290 млн при строительстве ЖК в Сочи

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства с ущербом, превышающим 290 млн руб. Фигурантами стали 52-летний учредитель двух строительных компаний и 55-летний адвокат, которых следствие подозревает в организации схемы повторной продажи квартир дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2011 по 2023 год предприниматель занимался строительством жилого комплекса «Туапсинский» и апарт-отеля «Горизонт» в Сочи. При возведении объектов были допущены отклонения от разрешенной проектной документации, в связи с чем в их вводе в эксплуатацию впоследствии было отказано. Несмотря на это, застройщик в 2013–2018 годах заключил более тысячи договоров уступки прав требования, а полученные средства использовал по своему усмотрению. За аналогичные действия он ранее уже был осужден.

После освобождения предприниматель, как полагает следствие, создал организованную группу, в которую привлек адвоката. С января 2023 по май 2025 года участники схемы требовали от дольщиков повторной оплаты за ранее приобретенные квартиры и отказывались передавать жилье, одновременно реализуя те же помещения третьим лицам.

Ущерб от действий подозреваемых оценивается не менее чем в 290 млн руб. Адвокат арестован, его подельник объявлен в розыск. Следствие устанавливает местонахождение скрывшегося фигуранта и проверяет возможную причастность других лиц. Также ведется поиск имущества обвиняемых для последующего наложения ареста в счет возмещения ущерба потерпевшим.

В августе 2025 года суд обязал сочинского застройщика Анзора Пруидзе передать объекты в апарт-комплексе «Горизонт», который получил печальную известность из-за двойных продаж, ряда судебных споров и уголовных дел о мошенничестве. В решении говорилось, что по этому объекту застройщик заключил 1057 договоров долевого участия (ДДУ).

Вячеслав Рыжков