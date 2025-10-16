В Новороссийске с начала 2025 года открыли пять новых отелей

В Новороссийске с января по сентябрь 2025 года начали работу пять новых отелей: Chalet De Cuve, Морис, Гранд Ян Отель, Grand More и Black Out. Всего за указанный период в Краснодарском крае открыли 35 новых средств размещения — в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает «Деловая газетв. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из числа новых объектов семь получили категорию от трех до пяти звезд. Наибольшая активность зафиксирована в приморских городах края: в Анапе открыли новый корпус всесезонного спа-курорта Miracleon, Фиолето 2 и Zenith Resort Hotel & SPA, а в Геленджике — два отеля.

Кроме того, в Сочи начали работу Evopart By Benefit Sochi Center, Кристалл и Les Amis, а по одной гостинице открыли в Белореченском районе и Горячем Ключе. Новые объекты увеличивают туристическую инфраструктуру региона, создавая больше возможностей для комфортного размещения гостей.

Екатерина Голубева