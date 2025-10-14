Главные новости за 14 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о приобщении к делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова материалов, касающихся проституции несовершеннолетних в сети краснодарских отелей Marton. Кроме того, суд изъял у Виктора Момотова и его партнеров сеть отелей Marton.

Банк «Зенит» заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом Юрия Шамары, бывшего владельца Ильского нефтеперерабатывающего завода (КНГК-ИНПЗ, Краснодарский край). Уведомление об этом размещено на «Федресурсе» 13 октября.

В сентябре на Кубани выдали почти 58 тысяч кредитных карт на 6,28 млрд рублей.

Совокупная чистая прибыль 50 крупнейших компаний Краснодарского края по итогам 2024 года снизилась на 7%, до 280 млрд руб.

В 2025 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 185 учреждений культуры Краснодарского края направили 2,2 млрд руб.

Пригородные поезда Краснодарского края в сентябре 2025 года перевезли 2,3 млн пассажиров. Это 90% от уровня 2024 года.

В селе Молдавановка Туапсинского района после сильных дождей, прошедших в ночь на 14 октября, была повреждена временная переправа через реку Шапсухо. Конструкция, установленная после разрушения моста во время августовских ливней, оказалась подмытой.

Правительственная комиссия по электроэнергетике может продлить до конца 2026 года статус вынужденной генерации для 19 мобильных ГТЭС «Россетей» общей мощностью 416,6 МВт в Крыму и Новороссийске.