Пригородные поезда Кубани за сентябрь перевезли 2,3 млн пассажиров

В сентябре 2025 года пригородные поезда Краснодарского края перевезли 2,3 млн пассажиров. Это 90% от уровня 2024 года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Сейчас компанией организован 221 рейс пригородных поездов в регионе по 37 маршрутам. Среднегодовое количество пассажиров составляет более 50 тыс. человек в день.

По данным компании, открытие аэропортов в Геленджике и Краснодаре не повлияло на востребованность пригородного железнодорожного транспорта, она сохраняется на высоком уровне. Однако открытие воздушного пространства привело к перераспределению пассажиропотока на маршруте из Краснодара в аэропорт Сочи и обратно: количество пассажиров незначительно снизилось, а на маршрутах в Краснодар и Новороссийск, напротив, увеличилось.

«Ъ-Кубань» писал, что за три летних месяца 2025 года пригородные поезда в Краснодарском крае перевезли 7,4 млн пассажиров. Это 89% от уровня 2024 года. По данным аналитиков, на изменение пассажиропотока повлияло несколько факторов. Среди них нестабильная экономическая ситуация, в частности инфляция, из-за которой произошел рост стоимости туристических услуг. Ситуацию в регионе также усугубил разлив мазута у берегов Анапы и Темрюкского района.

Алина Зорина