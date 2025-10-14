Банк «Зенит» хочет подать заявление о банкротстве экс-владельца Ильского НПЗ

Банк «Зенит» сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом Юрия Шамары, бывшего владельца Ильского нефтеперерабатывающего завода (КНГК-ИНПЗ, Краснодарский край). Уведомление об этом размещено на «Федресурсе» 13 октября. В документе указано, что у должника имеются признаки несостоятельности, обратил внимание «Интерфакс».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Ильскому НПЗ о взыскании 1,02 млрд руб. задолженности по кредитному договору, однако позже сообщил о намерении урегулировать спор мирным путем.

Юрий Шамара владел заводом до сентября, после чего предприятие перешло под контроль московской компании «Орион», принадлежащей Анастасии Пучковой. Вскоре после смены собственника Ильский НПЗ подал иск к Шамаре о взыскании 4,56 млрд руб. убытков. Предварительное заседание по делу назначено на 27 ноября. В качестве третьего лица к процессу привлечена Марина Шамара, которую СМИ называют супругой бывшего владельца завода.

Ильский НПЗ, один из крупнейших перерабатывающих активов юга России, располагает шестью технологическими установками общей мощностью 6,6 млн т нефти в год. В 2024 году предприятие сократило переработку на 11%, до 4,7 млн т, увеличив при этом чистый убыток в 14,5 раза — до 11,65 млрд руб. Выручка составила 203,7 млрд руб., себестоимость выросла до 204,8 млрд руб.

Ранее, в марте, о намерении подать заявление о банкротстве завода сообщала краснодарская инжиниринговая компания «Атисс».

Вячеслав Рыжков