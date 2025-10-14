Суд изъял у Виктора Момотова и его партнеров сеть отелей Marton

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества, связанного с бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым. В доход государства изъяты активы на сумму около 9 млрд руб., включая сеть отелей Marton в Краснодаре и объекты недвижимости в Ростовской области, сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иск удовлетворен в отношении Виктора Момотова, краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, его сына Ивана, а также юридического лица, фигурирующего в деле. Всего изъято более 100 объектов — 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых функционировали около 40 гостиниц в Москве и других регионах страны.

По данным Генпрокуратуры, фигуранты дела были связаны с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко. Андрей Марченко и его сын Иван находятся под арестом. Сам Марченко обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а его сын — в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Виктор Момотов участвовал в первом заседании по делу, после чего был госпитализирован. Генпрокуратура заявляла, что Виктор Момотов совмещал должность судьи с предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе вместе с бизнесменом Андреем Марченко. Момотов отвергал обвинения, называя их «откровенной клеветой».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о приобщении к делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова материалов, касающихся проституции несовершеннолетних в сети краснодарских отелей Marton.

Кроме того, в суде был заслушан секретный свидетель, заявивший, что компаньон Виктора Момотова Андрей Марченко якобы использовал связи с представителями силовых структур и привлекал экс-судью для решения вопросов в судебных инстанциях. По словам свидетеля, встречи проходили в банном комплексе, где отключалось видеонаблюдение.

Екатерина Голубева