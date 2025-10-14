Прибыль 50 крупнейших кубанских компаний снизилась на 7% за год

Совокупная чистая прибыль 50 крупнейших компаний Краснодарского края по итогам 2024 года снизилась на 7%, до 280 млрд руб., следует из ежегодного рэнкинга аналитического центра «Эксперт Юг». При этом суммарная выручка участников списка выросла на 15% и достигла 6,4 трлн руб. Эксперты отмечают, что бизнес региона сохраняет устойчивость в условиях экономической волатильности, однако уровень рентабельности постепенно сокращается.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Состав десятки крупнейших компаний края не изменился, перестановки произошли лишь внутри топа. «Славянск Эко» (Славянский НПЗ) поднялся с шестого на четвертое место, увеличив выручку на 42%, до 235 млрд руб. Компания продолжает реализацию инвестиционных проектов в рамках соглашений с Минэнерго России.

Лидером рейтинга традиционно остается ПАО «Магнит», выручка которого в 2024 году выросла на 20%, до 3 трлн руб. Второе место сохранило ООО «Инвестстрой» Сергея Галицкого: несмотря на стабильный уровень дохода — 710 млрд руб., компания завершила год с убытком 997 млн руб. против прибыли 3,4 млрд руб. годом ранее. На третьей позиции расположилась «Деметра Трейдинг» с выручкой 281 млрд руб. и чистой прибылью 2,3 млрд руб.

По оценке аналитиков, ключевыми факторами роста выручки крупнейших предприятий края стали розничная торговля и строительство — на их долю пришлось свыше трех четвертей прироста совокупных доходов рейтинга.

Для сравнения, в Ростовской области совокупная чистая прибыль 50 крупнейших компаний по итогам 2024 года сократилась более чем в два раза, до 63 млрд руб. Лидерами регионального списка стали «Астон», «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и агрохолдинг «Степь».

Вячеслав Рыжков