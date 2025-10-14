На ремонт учреждений культуры Кубани в 2025 году выделили более 2 млрд рублей

В 2025 году на ремонт и укрепление материально-технической базы 185 учреждений культуры Краснодарского края направили 2,2 млрд руб. Годом ранее на эти цели потратили 2,5 млрд руб, сообщила пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул важность своевременного приведения в порядок объектов культуры в сельской местности. В частности, глава края поручил организовать капитальный ремонт здания Дома культуры в Гулькевичском районе, работы планируется завершить в течение 2026 года.

В рамках государственной программы «Развитие культуры» в 2025 году также предусмотрены ремонт и модернизация домов культуры, театров, школ искусств, а также приобретение 11 автобусов для учреждений региона. Общий объем финансирования на эти цели превышает 2 млрд руб., что сопоставимо с прошлогодними затратами.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края планировали направить на поддержку культурной инфраструктуры региона в 2025 году более 2,3 млрд руб. из бюджетов всех уровней. Эти средства предусматривались в рамках государственной программы края «Развитие культуры».

Анна Гречко