К делу экс-судьи Момотова приобщили материалы о проституции несовершеннолетних

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о приобщении к делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова материалов, касающихся проституции несовершеннолетних в сети краснодарских отелей Marton. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рассмотрение иска о конфискации имущества продолжается в отсутствие Виктора Момотова. Наряду с ним ответчиками по делу проходят бизнесмен Андрей Марченко, его сын Иван и юридическое лицо ООО «Гостиница "Вологда"».

По данным Генпрокуратуры, Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, используя служебное положение для легализации активов, оформленных на подконтрольные структуры. Надзорное ведомство требует конфисковать порядка 100 объектов недвижимости, связанных с сетью отелей Marton. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 9 млрд руб.

Ранее в суде был заслушан секретный свидетель, заявивший, что компаньон Виктора Момотова Андрей Марченко якобы использовал связи с представителями силовых структур и привлекал экс-судью для решения вопросов в судебных инстанциях. По словам свидетеля, встречи проходили в банном комплексе, где отключалось видеонаблюдение.

Сам Виктор Момотов отвергает обвинения и утверждает, что не занимался предпринимательской деятельностью. После предъявления иска Генпрокуратуры он подал в отставку с должности судьи, члена президиума и секретаря пленума Верховного суда РФ.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, ушедший в отставку в сентябре, продолжает получать прибыль от одного из отелей сети Marton в Краснодаре.

Екатерина Голубева