В Туапсинском районе организовали переправу через реку Шапсухо после подтоплений
В селе Молдавановка Туапсинского района после сильных дождей, прошедших в ночь на 14 октября, была повреждена временная переправа через реку Шапсухо. Конструкция, установленная после разрушения моста во время августовских ливней, оказалась подмытой.
Фото: оперштаб Краснодарского края
По данным администрации муниципалитета, переправу, которой пользовались пешеходы и водители, сейчас восстанавливают — ведутся работы по подсыпке грунта. Повреждения также получил деревянный мост через реку.
Для обеспечения связи между частями населенного пункта спасатели Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» организовали воздушную веревочную переправу, по которой жители могут пересекать реку.
В результате осадков подтоплен также двор школы №19 в поселке Ольгинка, однако вода в здание не проникла. Учебные занятия в понедельник отменены. В местных реках уровень воды остается ниже критических отметок.