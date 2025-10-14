Мобильным ГТЭС в Новороссийске и Крыму сохранят статус вынужденной генерации

Правительственная комиссия по электроэнергетике может продлить до конца 2026 года статус вынужденной генерации для 19 мобильных ГТЭС «Россетей» общей мощностью 416,6 МВт в Крыму и Новороссийске. Об этом говорится в материалах к заседанию комиссии, пишет «Ъ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Такие объекты необходимы для энергоснабжения региона, но не окупаются на оптовом рынке. Для них устанавливают повышенную цену мощности, которую оплачивают потребители.

«Россети» не впервые поднимают вопрос о продлении статуса. В письме в Минэнерго госхолдинг предложил сохранить его до 2030 года.

Мобильные ГТЭС перебросили в Новороссийск и Крым для подстраховки местной энергосистемы до запуска двух ТЭС мощностью 940 МВт в 2019 году. После ввода объектов станции остались на юге со статусом вынужденной генерации.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) считает эксплуатацию мобильных ГТЭС необходимой для исключения дефицита мощности в юго-западной части Объединенной энергосистемы Юга (ОЭС). По оценке диспетчера, в 2024–2025 годах станции включались в сеть в период летних пиков с максимальной загрузкой до 374 МВт, во время зимних максимумов — с загрузкой до 362 МВт.

Согласно Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, в юго-западной части ОЭС Юга прогнозируется дефицит мощности до 2,4 ГВт. До строительства новой генерации нужно продолжить эксплуатацию мобильных ГТЭС, считают в СО.