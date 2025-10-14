В сентябре на Кубани выдали почти 58 тысяч кредитных карт на 6,28 млрд рублей

В сентябре 2025 года российские банки сократили объемы выдачи кредитных карт. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за месяц было оформлено 1,29 млн договоров на общую сумму лимитов 141,5 млрд руб. Средний лимит по карте составил 109 тыс. руб. По сравнению с августом количество новых карт снизилось на 12%, совокупный объем лимитов — на 35%, а средний размер лимита уменьшился на 40 тыс. руб.

Год к году динамика также остается отрицательной. В сентябре 2024 года банки выдали 2,05 млн кредитных карт на 249,6 млрд руб., что на 37 и 43% больше, соответственно. Средний лимит за год сократился с 122 тыс. до 109 тыс. руб.

За девять месяцев 2025 года россиянам было выдано 10,78 млн кредитных карт на общую сумму лимитов 1,38 трлн руб. — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банки оформили 20,77 млн карт с совокупным лимитом 2,4 трлн руб.

Москва традиционно сохранила лидерство по объемам кредитования: в сентябре жителям столицы выдано 104,4 тыс. карт на 16,5 млрд руб. При этом число новых договоров в Москве снизилось на 18%, а общий лимит — почти наполовину. В Московской области выдано 82,9 тыс. карт на 10,9 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 58 тыс. карт на 7,4 млрд руб., в Краснодарском крае — 57,9 тыс. карт на 6,3 млрд руб., в Свердловской области — 41,6 тыс. карт на 4,3 млрд руб.

Во всех регионах, входящих в первую пятерку, зафиксировано сокращение объемов кредитования на 30–45% относительно августа.

Вячеслав Рыжков