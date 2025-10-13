Главные новости за 13 октября. Сочи

В Хостинском районе Сочи подрядчики приступили к ремонту Новороссийского шоссе. На проект выделено более 440 млн руб. за счет краевого и муниципального бюджетов.

Сочи и Адлер остаются лидерами по пассажиропотоку на юге России. Вокзал в Адлере в 2024 году принял 7,6 млн пассажиров, а вокзал в Сочи — 5 млн.

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, в Сочи состоится легкоатлетический забег Сочи Марафон. Соревнования пройдут на дистанциях 195 м, 2, 5, 10, 21 и 41 км для подготовленных спортсменов.

За девять лет, с 2015 года, пассажиропоток воздушной гавани Сочи вырос в три раза. По итогам 2024 года воздушная гавань Сочи обслужила 12 млн пассажиров на внутренних направлениях и 1,7 млн на международных.

В Сочи с 12 октября закрыли для транспорта тоннель 2А Дублера Курортного проспекта. Ремонт продлится до 2 декабря 2026 года, объезд организован через соседний тоннель №2.

Спасатели в Сочи эвакуировали всех туристов вертолетом МЧС России. Туристскую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка.

С начала 2025 года воздушная гавань Сочи в 2025 году приняла более 10 млн пассажиров, из которых около 1,5 млн — иностранные туристы. Регион расширяет маршрутную сеть и модернизирует авиационную инфраструктуру, что способствует росту туристического потока и укреплению статуса Сочи как ключевых «воздушных ворот» юга России.