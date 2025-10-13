В 2024 году вокзалы Сочи и Адлера приняли 12,6 млн пассажиров

Сочи и Адлер остаются лидерами по пассажиропотоку на юге России. По данным «РЖД — Цифровые пассажирские решения», вокзал в Адлере в 2024 году принял 7,6 млн пассажиров, а вокзал в Сочи — 5 млн, отметила генеральный директор компании Евгения Чухнова на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025: Discover the Southgate to Russia, который проходит на курорте «Красная Поляна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно презентации, топ-5 направлений приезда в Сочи на железнодорожном транспорте: Краснодар — Адлер, Краснодар — Сочи, Ростов-на-Дону — Адлер, Ростов-на-Дону — Сочи и Туапсе — Адлер. По авиации — Москва, Тюмень, Сургут, Санкт-Петербург и Нижневартовск. Среди автобусных маршрутов лидируют поездки из Севастополя, Симферополя и Новороссийска.

Платформа «Инновационная мобильность», агрегирующая билеты свыше 5 тыс. перевозчиков, фиксирует около 50 млн записей о поездках. На железнодорожном направлении в Сочи 55% пассажиров — женщины, 45% — мужчины. Пятница — самый популярный день приезда, воскресенье — день отъезда, билеты чаще всего покупаются в среду. Средний чек железнодорожного билета составляет около 2,6 тыс. руб., авиабилета — примерно 21,3 тыс. руб., передает корреспондент «Ъ-Сочи» с места проведения форума.

Евгения Чухнова отметила, что большинство поездок в Сочи совершается из Краснодара, а среди инвестиционных направлений выделяется Москва.

«Ъ-Сочи» писал, что за девять лет пассажиропоток аэропорта Сочи увеличился в три раза, достигнув 12 млн пассажиров на внутренних и 1,7 млн путешественников на международных рейсах в 2024 году. Заместитель генерального директора компании «Аэродинамика» Александр Никонов отметил, что аэропорт занимает пятое место в России по объему пассажиропотока и активно развивает международные направления, включая рост перевозок из стран Ближнего Востока.

Андрей Куценко, Мария Удовик