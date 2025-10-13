Тоннель 2А на Дублере Курортного проспекта в Сочи закрыли до декабря 2026 года

В Сочи с 12 октября закрыли для транспорта тоннель 2А Дублера Курортного проспекта. Ремонт продлится до 2 декабря 2026 года, объезд организован через соседний тоннель №2, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Проезд по участку прекратили в ночь с 11 на 12 октября. ФКУ «Черноморье» приступило к восстановлению тоннеля, который находится между развязкой у села Раздольное и виадуком через Агуру.

На период работ водители могут объехать закрытый участок через автодорожный тоннель №2 Дублера Курортного проспекта с выездом на улицу Яна Фабрициуса и далее через Транспортную на трассу А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что ремонтные работы в тоннеле требуют обеспечения всех мер безопасности, поэтому на время работ движение в нем полностью перекрыто. Господин Бауэр добавил, что по временной схеме движения сохранится транспортная доступность всех микрорайонов города, а автомобилисты были заранее предупреждены о вводимых ограничениях. Тем не менее он призвал водителей быть внимательными на данном участке, обращать внимание на временную разметку и знаки, а также заранее планировать маршрут поездки с учетом новой схемы.

Федеральные дорожники также сообщили о запланированных работах по устройству пришовных зон на всем протяжении Дублера Курортного проспекта.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация курорта выделила более 150 млн руб. на восстановление дороги по переулку Васильковому в Адлерском районе, поврежденной оползнем, с планом завершения работ до 30 июня 2026 года. В городе также принимаются меры для улучшения транспортной инфраструктуры, включая капитальный ремонт нескольких шоссе и устранение оползневых процессов на различных участках дорог.

Мария Удовик