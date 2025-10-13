С 2015 года пассажиропоток аэропорта Сочи увеличился в три раза

За девять лет, с 2015 года, пассажиропоток воздушной гавани Сочи вырос в три раза. Об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Аэродинамика» Александр Никонов на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025: Discover the Southgate to Russia, который проходит на курорте «Красная поляна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам 2024 года воздушная гавань Сочи обслужила 12 млн пассажиров на внутренних направлениях и 1,7 млн на международных. Общее количество рейсов превысило 44 тыс. рейсов по 90 направлениям.

Александр Никонов напомнил, что под управлением компании «Аэродинамика» находятся крупные аэропорты России — Сочи, Краснодар, Анапа и Владивосток, играющие ключевую роль в развитии регионального и международного туризма. По словам господина Никонова, аэропорт Сочи сегодня занимает пятое место в России по объему пассажиропотока и является главным круглогодичным транспортным узлом юга страны.

«Сочи можно назвать территорией безграничного отдыха: здесь путешественники находят все — от горнолыжного спорта и экстремального туризма до семейного отдыха и гастрономических маршрутов»,— отметил господин Никонов.

Он подчеркнул, что рост перевозок связан не только с развитием инфраструктуры курорта, но и с активной работой по расширению международных направлений. В 2025 году к Сочи присоединились новые авиакомпании, в том числе Texel Air и Jazeera Airways, возобновлены рейсы из стран Персидского залива. С мая по сентябрь 2025 года пассажиропоток из стран Ближнего Востока вырос более чем на 150% по сравнению с летом 2024 года, а количество еженедельных рейсов увеличилось с 4–5 до 20, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Сегодня аэропорт обслуживает до трех ежедневных рейсов в Дубай, два — авиакомпании «Урал» и «Россия», а также рейсы в Бахрейн и Кувейт.

«В Сочи этим летом въездной поток из стран Ближнего Востока превысил 20 тыс. человек, более половины из них — туристы из ОАЭ»,— уточнил господин Никонов.

По его словам, безвизовый режим с Эмиратами способствует стабильному росту направления. В перспективе рассматривается дальнейшее упрощение визовых процедур для других стран региона.

Господин Никонов также сообщил, что владивостокский аэропорт, также управляемый «Аэродинамикой», в 2024 году обслужил 3 млн пассажиров, включая 500 тыс. на международных рейсах. С 2015 года его пассажиропоток увеличился вдвое, несмотря на пандемийные ограничения. Компания прогнозирует, что в 2025 году показатель вырастет еще на 27%. Владивосток, по словам топ-менеджера, «остается важным звеном для перевозок между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона», обеспечивая связи с Китаем, Кореей и Японией.

Андрей Куценко, Мария Удовик