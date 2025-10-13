В Сочи ограничат движение транспорта из-за марафона 2 и 3 ноября

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, в Сочи состоится легкоатлетический забег Сочи Марафон. Соревнования пройдут на дистанциях 195 м, 2, 5, 10, 21 и 41 км для подготовленных спортсменов. Для юных бегунов до 15 лет запланирована Детская миля. После состязаний участников ждет традиционное музыкально-развлекательное мероприятие, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников сообщил, что Сочи Марафон проходит в городе девятый раз и с каждым годом привлекает все больше новых участников. Он отметил, что в нынешнем году ожидается участие более 6 тыс. бегунов разного уровня подготовки в забеге и программе мероприятий после него. Также он подчеркнул, что проведение подобных мероприятий создает условия для развития массовой физической культуры и спорта как в Сочи, так и по всей стране.

Маршрут пройдет через основные улицы Центрального и Хостинского районов, из-за чего в дни проведения изменится схема движения транспорта.

С 6:00 понедельника, 27 октября, до 6:00 вторника, 4 ноября, введут ограничение на движение у здания Зимнего театра. Проезд от Театральной до Черноморской будет осуществляться между зданием театра и сквером памяти С. И. Венчагова.

В воскресенье, 2 ноября, с 8:00 до 10:00 ограничат проезд на отрезке от Театральной, 2 по улице Орджоникидзе от дома 27 до пересечения с Соколова.

В понедельник, 3 ноября, в день забегов на длинные дистанции, с 4:00 до 15:00 запретят движение на участке от Театральной, 2 по Орджоникидзе от дома 27 до пересечения с Соколова и Курортным проспектом. Также в этот период изменят схемы на улицах Театральная, Орджоникидзе, Москвина, Несебрская, Конституции СССР, Парковая, Воровского, Егорова и Черноморская.

Жителям и гостям рекомендовано учесть изменения при планировании поездок. Для комфорта граждан, проживающих в отелях в зоне ограничений, средства размещения организуют трансфер на электромобилях.

Мария Удовик