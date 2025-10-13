В Сочи стартовал ремонт Новороссийского шоссе за 440 млн рублей

В Хостинском районе Сочи подрядчики приступили к ремонту Новороссийского шоссе. Об этом сообщили на встрече с жителями микрорайона Приморский, пишет глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На проект выделено более 440 млн руб. за счет краевого и муниципального бюджетов. Подрядчики уже вышли на объект. Планируется заменить асфальтобетонное покрытие на площади около 38 тыс. кв. м, смонтировать ливневую канализацию, установить автобусные остановки и освещение. В перспективе по этому маршруту будет курсировать общественный транспорт.

Также власти решают другие вопросы жителей района. На улице Звездной выполнили ямочный ремонт и отвод воды, завершается обустройство детской площадки.

На встрече обсудили мощность электросетей, дополнительные контейнерные площадки и водоотведение с общественных территорий. Жители попросили разобраться в передаче многоквартирных домов бывшего совхоза в муниципальную собственность. Инициативную группу пригласили на личный прием.

«Ъ-Сочи» писал, что на восстановление участка дороги в поселке Веселом направят более 150 млн руб. при поддержке губернатора Краснодарского края, и работы планируют завершить к началу следующего лета. Мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил о проведении работ по ликвидации оползневых процессов на 29 участках дорог за последние пять лет и планах капитального ремонта Сухумского и Новороссийского шоссе.

Мария Удовик