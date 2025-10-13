С начала года аэропорт Сочи принял 10 млн пассажиров

С начала 2025 года воздушная гавань Сочи в 2025 году приняла более 10 млн пассажиров, из которых около 1,5 млн — иностранные туристы. Регион расширяет маршрутную сеть и модернизирует авиационную инфраструктуру, что способствует росту туристического потока и укреплению статуса Сочи как ключевых «воздушных ворот» юга России, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александр Руппель на международном авиационно-туристическом форуме Air Travel Sochi 2025: Discover the Southgate to Russia, который проходит на курорте «Красная Поляна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

По словам Александра Руппеля, динамика международных перевозок через аэропорт Сочи растет рекордными темпами.

«Число туристов из стран Бахрейна и Саудовской Аравии увеличилось в 7 и 10 раз соответственно. Благодаря развитию маршрутных сетей Сочи становится точкой пересечения языков, культур и традиций»,— отметил господин Руппель.

Чиновник подчеркнул, что развитие транспортной логистики остается стратегическим направлением для региона. Сейчас в Краснодарском крае ведется модернизация взлетно-посадочных полос и расширение сервисов для авиаперевозчиков. Кроме того, в крае уже пять лет действует коммерческий проект вертолетных перевозок, позволяющий оперативно связывать горные и прибрежные курорты, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

«Даже самый прекрасный курорт остается островом без моста, если путь к нему неудобен. Скорость и комфорт перелетов — новая точка роста для туризма»,— подчеркнул господин Руппель.

Александр Руппель напомнил, что Краснодарский край сохраняет лидерство в стране по приему туристов. С начала года регион посетили почти 15 млн человек. На территории Кубани работают более 10 тыс. средств размещения совокупной вместимостью 530 тыс. мест, а в стадии строительства находится 70 новых отелей, которые в течение пяти лет добавят 57 тыс. номеров.

«Мы не просто принимаем гостей — мы создаем новые стандарты отдыха, где на первом месте стоят эмоции. Благодаря развитию экстремального и агротуризма половина туристического потока приходится уже не на летние месяцы»,— отметил он.

Господин Руппель подчеркнул, что форум в Сочи стал площадкой для выработки совместных решений по развитию туризма и транспорта:

«Все, что мы обсуждаем,— и самолеты, и отели — это про людей и про мечту, которая должна непременно приземлиться. Пусть форум станет взлетной полосой, откуда стартуют новые идеи и проекты будущей России»,— резюмировал спикер.

Андрей Куценко, Мария Удовик