Главные новости за неделю с 6 по 12 октября. Ростов-на-Дону и область

Освобожденный от должности бывший заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов займет должность в Законодательном собрании региона. Господин Гуськов в 2001 году занял должность заместителя министра культуры Ростовской области, а в 2006 году стал министром образования. В 2011 году господин Гуськов занял должность замгубернатора по вопросам образования, культуры, спорта, молодежной политики и казачества.

В Ростове-на-Дону мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в торговых центрах и рынках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт, при этом пункты не распределяются на прием в зависимости от места жительства. В то же время несовершеннолетние могут быть привиты от гриппа по месту учебы в образовательном учреждении.

Ростовская область не будет менять маршрут Западной хорды, так как он оптимален. При разработке проектной документации рассматривали различные варианты, но окончательный маршрут признали оптимальным и соответствующим природоохранному законодательству РФ.

Власти Ростова-на-Дону ликвидировали 171 несанкционированное летнее кафе на муниципальных землях с начала 2025 года. 66 объектов снесли с привлечением подрядчиков, остальные владельцы демонтировали самостоятельно после получения предписаний. Около 30 незаконных конструкций располагались на ул. Пушкинской в историческом центре города.

Донской филиал «ФГБУ ЦОК АПК» сообщил, что 85% мягкой и 97,8% твердой пшеницы урожая 2025 года в Ростовской области соответствует продовольственному классу. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба филиала.

С апреля по октябрь 2025 года ростовская судоходно-пассажирская компания «Дон» перевезла 30,3 тыс. пассажиров, что на 88% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на директора компании Германа Лопаткина.

В Таганроге начали реконструкцию больницы скорой медицинской помощи. Проект по сути является строительством нового объекта, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Москве.

Ростовский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» продолжит работать в трехдневном режиме до Нового года. На работу в одну смену завод перешел в феврале 2025 года. Причиной послужило снижение производительности. А уже летом предприятие перевело сотрудников на трехдневную рабочую неделю.