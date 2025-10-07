Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в торговых центрах и рынках. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт, при этом пункты не распределяются на прием в зависимости от места жительства. В то же время несовершеннолетние могут быть привиты от гриппа по месту учебы в образовательном учреждении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что, по данным на конец сентября 2025 года, в Ростовской области прививки от гриппа получили 126 тыс. детей. В целом в регионе было привито более полумиллиона человек, что соответствует прошлогоднему уровню иммунизации.

Константин Соловьев