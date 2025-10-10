Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 170 летних кафе снесли в Ростове с начала 2025 года

Власти Ростова-на-Дону ликвидировали 171 несанкционированное летнее кафе на муниципальных землях с начала 2025 года. Об этом сообщило ИА «Дон 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова.

Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, 66 объектов снесли с привлечением подрядчиков, остальные владельцы демонтировали самостоятельно после получения предписаний. Около 30 незаконных конструкций располагались на ул. Пушкинской в историческом центре города.

«Размещение летнего кафе требует согласования с ресурсоснабжающими организациями и департаментом архитектуры»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко

